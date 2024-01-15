Бонуччи заявил о настрое выиграть трофей в «Фенербахче»

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Новичок «Фенербахче» Леонардо Бонуччи заявил, что настроен выиграть в турецком клубе трофей.
«Благодарен всем. Я обсуждал свой будущий переход с Эдином Джеко и Душаном Тадичем. Услышанное от них повлияло на мой выбор. Я хочу привнести свой опыт. Я в последней фазе своей карьеры и хочу закончить ее трофеем. Попробую изучать турецкий язык», — цитирует Бонуччи ppianetamilan.it.
36-летний итальянец подписал контракт до конца сезона-2023/24.
Бонуччи выступал за «Унион» с сентября прошлого года. Он провел за немецкий клуб 10 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.