Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 16:17

Булыкин рассказал, в каких европейских клубах Дзюба смог бы проявить себя

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры форварда «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы.

«Возраст Дзюбы — это большой минус для Европы. И финансовые запросы у него тоже немалые. Я думаю, что такой ситуации ему трудно будет найти себе команду. Но учитывая профессиональные качества Артема и футбол, в который он играет, ему по силам проявить себя в любом чемпионате. Но не в топ-клубе. А практически в любой европейской команде из топ-чемпионата, находящейся во второй половине турнирной таблицы, он бы смог бы заиграть», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Россиянин стал игроком турецкого клуба в августе 2022-го. Контракт нападающего с «Аданой» действует до конца июня 2023-го.

Ранее стало известно, что Дзюба потерял в трансферной стоимости.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10384772-bulykin-rasskazal-v-kakih-evropejskih-klubah-dzyuba-smog-by-proyavit-sebya.html
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
2
3
Читайте также
Ночь в НХЛ: Капризов ставит новые рекорды, а россияне принесли «Ванкуверу» первую победу
«Головин — это катастрофа!» Что пишут во Франции про российского футболиста
На дом Нэнси Пелоси совершено нападение
Актера Павла Устинова призвали в рамках частичной мобилизации
Матвиенко указала на законное право россиян уезжать и возвращаться в страну
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита»: контракт с «Адана Демирспор»
Агент Барбоза считает, что Дзюба стоит больше 5 миллионов евро
Агент Барбоза считает, что трансферную стоимость Дзюбы неправильно оценили
Радимов заявил, что не видел ни одного матча турецкого чемпионата, чтобы Дзюба там играл
Петржела — о Дзюбе: «Его единственный вариант — вернуться в Россию и сыграть в ФНЛ»
Каррера не считает, что в Италии Дзюба будет играть хуже Жиру или Ибрагимовича
Артем Дзюба потерял в трансферной стоимости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Петржела — о Дзюбе: «Его единственный вариант — вернуться в Россию и сыграть в ФНЛ»

Радимов заявил, что не видел ни одного матча турецкого чемпионата, чтобы Дзюба там играл