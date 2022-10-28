Булыкин рассказал, в каких европейских клубах Дзюба смог бы проявить себя

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры форварда «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы.

«Возраст Дзюбы — это большой минус для Европы. И финансовые запросы у него тоже немалые. Я думаю, что такой ситуации ему трудно будет найти себе команду. Но учитывая профессиональные качества Артема и футбол, в который он играет, ему по силам проявить себя в любом чемпионате. Но не в топ-клубе. А практически в любой европейской команде из топ-чемпионата, находящейся во второй половине турнирной таблицы, он бы смог бы заиграть», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Россиянин стал игроком турецкого клуба в августе 2022-го. Контракт нападающего с «Аданой» действует до конца июня 2023-го.

Ранее стало известно, что Дзюба потерял в трансферной стоимости.