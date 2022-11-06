Булыкин считает, что Дзюбе нужно продолжить карьеру в России

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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что форварду «Аданы Демирспор» Артему Дзюбе стоит вернуться в Россию.
«Хочешь не хочешь, все футболисты возвращаются на родину, и, я думаю, Артем тоже вернется в Россию. Здесь у него много вариантов, все зависит от нюансов. Вариант с «Венецией»? Нет, я думаю, что для него это не очень хороший вариант, и он, скорее всего, туда не поедет. Это не его уровень», — приводит RT слова Булыкина.
В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор». Россиянин перешел в турецкую команду в августе 2022 года на правах свободного агента и забил 1 гол в 5 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования