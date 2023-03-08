Нимели: «Когда я покинул Россию, то сильно скучал по борщу. В Узбекистане ем его практически каждый день»

Бывший нападающий «Спартака» Сильванус Нимели рассказал, почувствовал ли он разницу между Россией и Узбекистаном.

«Пока особых отличий не вижу. Я месяц назад перебрался сюда, поэтому тяжело судить. Но мне нравится, что здесь многие говорят по-русски, похожая кухня и много русских блюд. В России я просто обожал борщ! Это мой любимый суп. Когда я покинул Россию, то сильно скучал по борщу. В Узбекистане я ем борщ практически каждый день, когда есть такая возможность», — приводит Metaratings.ru слова футболиста.

Нимели играл за «Спартак-2» с 2017 по 2021 годы. В составе московской команды он провел 109 матчей, забил 23 гола и сделал 15 результативных передач. Также нападающий выступил в РПЛ за главную команду «Спартака» и получил медаль за победу красно-белых в Суперкубке России 2017 года.

На данный момент 24-летний Нимели играет в составе «Сурхана» в чемпионате Узбекистана.