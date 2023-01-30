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Сегодня, 16:54

Бывший полузащитник ЦСКА подписал контракт с «Истанбул Башакшехир»

Иван Шитик
Корреспондент
Джанер Эркин.
Фото ФК «Истанбул Башакшехир»
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Полузащитник Джанер Эркин стал новичком «Истанбул Башакшехир», сообщает сайт турецкого клуба. Соглашение с 34-летним хавбеком рассчитано на 1,5 года.

Джанер Эркин начинал нынешний сезон в команде «Фатих Карагюмрюк», но в декабре расторг контракт с клубом. В этом сезоне турецкой суперлиги он провел 12 матчей и сделал 6 голевых передач.

Напомним, что Джанер Эркин с 2007 по 2010 год выступал в России, где играл за ЦСКА. В составе московского клуба он дважды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

Джанер Эркин
ФК Истанбул Башакшехир
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