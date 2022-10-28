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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» высказался по поводу будущего нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы.
«Артему уже не хватает скорости, а без нее невозможно играть в современный футбол. У Дзюбы больше нет шансов играть в европейском клубе, его единственный вариант — вернуться в Россию и сыграть где-нибудь в ФНЛ», — сказал Петржела «СЭ».
В нынешнем сезоне Дзюба забил 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Россиянин стал игроком турецкого клуба в августе 2022-го. Контракт нападающего с «Аданой» действует до конца июня 2023-го.
Ранее стало известно, что Дзюба потерял в трансферной стоимости.