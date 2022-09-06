Черчесов: «Поздравил Дзюбу и Оздоева, практически со всеми на контакте»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился впечатлениями от дебюта Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева в чемпионате Турции.

«И Дзюбу, и Оздоева я поздравил. Миранчука (с переходом в «Торино») тоже поздравил. Практически со всеми на контакте. Понятно, что мы с ними не переговариваемся, а смски, когда какие-то есть нюансы или у них какие-то вопросы бывают — они не стесняются. По жизни они знают, что любой вопрос, который возникает, мы с ним с удовольствием помогаем», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Оздоев в летнее трансферное окно перешел в «Фатих Карагюмрюк», а Дзюба — в «Адану Демирспор». Дзюба провел за новый клуб три матча и забил один гол, Оздоев сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.