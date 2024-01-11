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Сегодня, 08:30

Черчесов рассказал о варианте с «Бешикташем»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 в интервью «СЭ» напомнил о возможном назначении в один из турецких топ-клубов.

— Не стану отрицать — «Бешикташ» действительно называл мою фамилию, — говорит Черчесов. — При этом искренне желаю удачи новому главному тренеру команды Фернанду Сантушу. Но в целом я не привык сам называть клубы, с которыми были или есть рабочие контакты. Когда появится конкретика с официозом, тогда можно давать комментарии. А без этого какой смысл?

7 января «Бешикташ» объявил о назначении Фернанду Сантуша на пост главного тренера клуба.

Полностью интервью Станислава Черчесова читайте на сайте «СЭ»

Станислав Черчесов
ФК Бешикташ
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