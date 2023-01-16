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Сегодня, 19:48

Александр Тихонов: «Дзюба не прижился в Турции, потому что сдох от нагрузок»

Иван Шитик
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, почему нападающий Артем Дзюба не заиграл в турецкой суперлиге.

«Почему Дзюба не прижился в Турции? Да потому что сдох от нагрузок. Ему один раз по футбольному полю туда-обратно пробежаться, и все, он устал, спекся. Потому что он не готовился, потому что в России у него тренировки детские. Дзюба — лентяй и бездельник, как и большинство наших футболистов.

Любому, кто хоть раз смотрел турецкий футбол, понятно, что там уровень другой. Там игроки бегают, борются, играют — не то, что наши лентяи. Неудивительно, что Дзюба приехал обратно и тут уже никому не нужен. В чемпионате Турции он показал свой настоящий уровень», — сказал Тихонов «РБ Спорт».

В ноябре 2022 года 34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор», в составе которого провел 5 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tihonov-dzyuba-ne-prizhilsya-v-turtsii-potomu-chto-sdoh-ot-nagruzok-on-lentyaj-i-bezdel-nik/
Артем Дзюба
Александр Тихонов
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