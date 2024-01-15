Депортированный из Турции футболист прокомментировал возвращение в Израиль

Форвард «Антальяспора» Сагив Йехезкель прокомментировал возвращение в Израиль после депортации из Турции.

«Много всего произошло, мы поговорим об этом позже. Это лучшее чувство в мире. В мире нет ничего лучше родины. Я ждал, чтобы вернуться», — цитирует Йехезкель Kan.

14 января «Антальяспор» на своем поле принимал «Трабзонспор» в 20-м туре чемпионата Турции. Матч завершился вничью (1:1). Йехезкель, празднуя гол своей команды, указал на повязку на руке с надписью «100 дней. 7.10», отсылающей к сотому дня с начала конфликта Израиля и Палестины. Кроме того, на повязке была изображена звезда Давида.

После игры 28-летнего израильтянина задержали правоохранительные органы по обвинению в публичном разжигании вражды и ненависти.

15 января глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что футболист покинул страну.