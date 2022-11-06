Булыкин: «Основной вопрос, где Дзюба продолжит свою карьеру и сможет ли красиво ее закончить»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предположил, почему нападающий Артем Дзюба получал мало игрового времени в турецком клубе «Адана Демирспор».

«Почему Монтелла дал ему не так много шансов проявить себя? Причин может быть много, но главное не это, а то, что будет дальше. Основной вопрос, где он продолжит свою карьеру и сможет ли красиво ее закончить», — заявил Булыкин RT.

При этом он не согласился, что Дзюбе не везет с итальянскими тренерами.

«Я бы так категорично не говорил. У разных тренеров свои требования, пожелания, и можно с кем-то сработаться, а с кем-то — нет. Не думаю, что здесь есть какая-то закономерность, связанная с тем, что и Манчини, и Монтелло из Италии», — добавил Булыкин.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что Дзюба расторг контракт со своим нынешним клубом — турекцим «Адана Демирспор». Форвард перешел в команду на правах свободного агента в августе нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.