Губерниев: «Хотим видеть возбужденного Дзюбу. Пускай у него будет здоровая футбольная эрекция»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об игре нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне.

«Пациент скорее жив, чем мертв. Я бы не ставил крест на Дзюбе в Турции. Но в любом случае Артем что-то поник. Мы хотим видеть Дзюбу возбужденного! Каким мы его видели. И мы радовались этому приятному возбуждению. Пускай у Артема будет здоровая футбольная эрекция», — сказал Губерниев «СЭ».

На счету 34-летнего Дзюбы 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Он трижды появлялся в стартовом составе, дважды выходил на замену и 4 раза оставался на скамейке запасных.

Форвард не попал в заявку клуба на матч 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора», который прошел 23 октября.