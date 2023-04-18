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Турция

Сегодня, 22:38

Дубль Борини принес «Фатих Карагюмрюку» Оздоева победу над «Умраниеспором»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Фатих Карагюмрюк» на своем поле обыграл «Умраниеспор» в матче 30-го тура чемпионата Турции — 4:2.

Дублем в составе хозяев поля отметился Фабио Борини, реализовавший два пенальти. Еще по голу забили Саба Лобжанидзе и Мбай Диань. В составе «Умраниеспора» отличились Умут Найир (с пенальти) и Олареванджу Кайоде.

Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюка» Магомед Оздоев вышел на поле с первых минут и провел все 90 минут.

После этой победы «Фатих Карагюмрюк» с 40 очками поднялся на 8-е место в чемпионате Турции. «Умраниеспор» с 23 баллами остался на предпоследней строчке в турнирной таблице.

Турция. Суперлига. 30-й тур
18 апр, 00:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Фатих Карагюмрюк
4:2
Умраниеспор

В параллельном матче 30-го тура «Галатасарай» в гостях разгромил «Аланьяспор» — 4:1. По голу на свой счет записали Абдулкерим Бардакджы, Мауро Икарди, Дрис Мертенс и Милот Рашица. Единственный гол «Аланьяспора» забил Эфеджан Караджа.

«Галатасарай» с 69 очками остается лидером чемпионата Турции. «Аланьяспор» с 32 очками занимает 11-е место.

Турция. Суперлига. 30-й тур
18 апр, 00:00. Bahcesehir Okullari (Аланья)
Аланьяспор
1:4
Галатасарай

Магомед Оздоев
Футбол
ФК Аланьяспор
ФК Галатасарай
ФК Фатих Карагюмрюк
0
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