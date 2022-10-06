Дьяков: «Когда уехал из Турции, можно сказать, что я закончил карьеру»

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился воспоминаниями о завершении своей карьеры.

«Когда уехал из Турции, можно сказать, что я закончил карьеру. Потом была полгода пауза, затем я поехал в минское «Динамо». Единственное воспоминание об этом клубе — то, что я познакомился с Романом Пилипчуком, с которым дружу и общаюсь по сей день. Он меня позвал в «Спартак-2», я с ним там работал. Вот это плюс. А так, что было после Турции... это какие-то скитания по футболу. То время для меня было сложное», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

33-летний футболист покинул турецкий «Сивасспор» летом 2018 года, а 21 июня 2022 года объявил о завершении профессиональной карьеры.

Дьяков также играл за московское «Динамо» и «Томь». В составе «Ростова» он стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14.