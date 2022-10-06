Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 12:47

Дьяков: «Когда уехал из Турции, можно сказать, что я закончил карьеру»

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Дьяков вспомнил о последних годах своей карьеры

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился воспоминаниями о завершении своей карьеры.

«Когда уехал из Турции, можно сказать, что я закончил карьеру. Потом была полгода пауза, затем я поехал в минское «Динамо». Единственное воспоминание об этом клубе — то, что я познакомился с Романом Пилипчуком, с которым дружу и общаюсь по сей день. Он меня позвал в «Спартак-2», я с ним там работал. Вот это плюс. А так, что было после Турции... это какие-то скитания по футболу. То время для меня было сложное», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

33-летний футболист покинул турецкий «Сивасспор» летом 2018 года, а 21 июня 2022 года объявил о завершении профессиональной карьеры.

Дьяков также играл за московское «Динамо» и «Томь». В составе «Ростова» он стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-znakomstvo-s-pilipchukom-edinstvennoe-vospominanie-o-minskom-dinamo/
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Динамо (Минск)
ФК Ростов
Роман Пилипчук
0
Читайте также
Звездная гимнастка напугала отъездом за границу. Но это не бегство
Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
Число погибших в результате стрельбы в яслях в Таиланде увеличилось до 36 человек
Против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене
Рогов заявил о стягивании ВСУ в Запорожскую область огромного числа солдат и техники
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Орлов — о Дзюбе: «Он перестал тренироваться так, как этого требуют его возрастные показатели»