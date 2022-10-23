Дзюба не попал в заявку «Аданы Демирспор» на матч с «Коньяспор»

Российский нападающий Артем Дзюба в попал в заявку на матч «Аданы Демирспор» в 11-м туре чемпионата Турции.

Дзюба не сыграет в домашней игре команды с «Коньяспор».

34-летний форвард в последних четырех матчах получил всего шесть минут игрового времени, оставаясь в запасе три игры подряд.

Матч «Адана Демирспор» — «Коньяспор» начнется в 17.00 по московскому времени.