Турция.
12 ноября, 23:54

Эдерсон — о переходе из «Манчестер Сити» в «Фенербахче»: «Нет смысла быть в большом клубе, если ты несчастлив»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер «Фенербахче» Эдерсон рассказал о причинах ухода из «Манчестер Сити».

«Все циклы заканчиваются, игроки приходят и уходят, но клуб всегда остается. Я провел восемь замечательных лет в футболке «Сити» и выиграл 18 титулов, но мне нужны были перемены и смена обстановки. Когда появился «Фенербахче», я ухватился за эту возможность». У меня по-прежнему тот же настрой, я продолжаю работать вне поля, как и в «Сити» со своим тренером по физподготовке. У меня по-прежнему тот же настрой на победу, что был в «Сити» и «Бенфике». Я хочу побеждать и в «Фенербахче».

В прошлом сезоне я уже пытался уйти, но ничего не вышло. Думаю, это немного повлияло на мою игру в том сезоне. У меня было пять травм, и я был не в лучшей форме. Мы с семьей уже приняли решение поговорить с клубом об уходе, если сумеем договориться. Мне нужны были перемены. Нет смысла быть в большом клубе-победителе, если ты несчастлив. Это продолжало бы влиять на меня», — приводит слова Эдерсона Goal.

32-летний бразилец перешел в «Фенербахче» из «Манчестер Сити» в начале сентября 2025 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в турецком клубе, пропустил 9 мячей и 5 раз отыграл на ноль.

