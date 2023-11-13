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Турция

Сегодня, 10:58

Экс-футболист ЦСКА Зайнутдинов получил переломы носовой кости и основания глазницы

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов в матче чемпионата Турции с «Истанбул Башакшехир» получил переломы основания глазницы и носовой кости, сообщается на официальном сайте клуба.

Зайнутдинов получил повреждение в матче с «Истанбулом» в 12-м туре чемпионата Турции. Его увезли в больницу с травмами черепа, глаза и носа. Позже клуб сообщил, что Зайнутдинову был вправлен нос и наложены шины.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил «СЭ», что Зайнутдинов пропустит ближайшие матчи сборной против Сан-Марино и Словении в рамках отборочного турнира Евро-2024.

Казахстан занимает третье место в группе H после 8 туров с 15 очками.

Источник: https://bjk.com.tr/tr/haber/87484
Бактиер Зайнутдинов
Сборная Казахстана по футболу
ФК Бешикташ
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