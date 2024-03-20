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Турция

20 марта, 11:04

Экс-футболист сборной Турции Мартин умер на 45-м году жизни

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной Турции Эрсен Мартин умер из-за болезни сердца в возрасте 44 лет, сообщается на официальном сайте Турецкой футбольной федерации (TFF).

В мае 2022 года футболист перенес сердечный приступ, после чего оказался парализован. Он оставался в больнице до своей смерти. По информации турецких СМИ, в марте 2024-го состояние спортсмена ухудшилось. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Мартин в разные годы выступал за такие команды, как «Нюрнберге», «Бешикташ», «Трабзонспор», «Сивасспор» и другие клубы. За сборную Турции он впервые сыграл в 2004 году. Всего на счету экс-форварда 3 матча в составе основной национальной команды своей страны.

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