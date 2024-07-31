Экс-голкипер «Аданы Демирспор» вспомнил, как Балотелли бросил петарду в раздевалке

Бывший вратарь «Аданы Демирспор» Шахрудин Магомедалиев вспомнил историю с петардой, которую бросил его экс-одноклубник Марио Балотелли в раздевалке команды.

«Я не знаю, можно сколько хочешь думать, что у него в голове. Это не поймет никто, мне кажется. Но при этом он адекватный. Он сделал это просто, чтобы посмеяться. Ему прикольно», — цитирует Магомедалиева Legalbet.

33-летний итальянец с начала июля находится в статусе свободного агента, когда истекло его соглашение с «Адана Демирспор».