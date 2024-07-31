Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Турция. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 16:01

Экс-голкипер «Аданы Демирспор» вспомнил, как Балотелли бросил петарду в раздевалке

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Аданы Демирспор» Шахрудин Магомедалиев вспомнил историю с петардой, которую бросил его экс-одноклубник Марио Балотелли в раздевалке команды.

«Я не знаю, можно сколько хочешь думать, что у него в голове. Это не поймет никто, мне кажется. Но при этом он адекватный. Он сделал это просто, чтобы посмеяться. Ему прикольно», — цитирует Магомедалиева Legalbet.

33-летний итальянец с начала июля находится в статусе свободного агента, когда истекло его соглашение с «Адана Демирспор».

Источник: Legalbet
Марио Балотелли
Футбол
ФК Адана Демирспор
1
Обсудить
Читайте также
Американка Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой
Спортсмены из Южной Кореи и КНДР сделали селфи на Олимпиаде в Париже
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
Соболев в тупике и не нужен «Зениту», Пиняева вынуждают стать красно-белым, новая цель Амарала — 19-летний узбек. Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фенербахче» подписал Эн-Несири из «Севильи»