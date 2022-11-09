Камоцци: «Дзюба может быть лидером в России. Все зависит от его желания»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» высказался об уходе Артема Дзюбы из «Аданы Демирспор».

«Я искренне не знаю, что случилось в Турции с Дзюбой. Но, безусловно. в России он все еще может быть крупным игроком и лидером. Но это зависит от его желания», — сказал Камоцци «СЭ».

7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.