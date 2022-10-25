Экс-тренер «Базеля» рассказал о перспективах Дзюбы в «Адана Демирспор»

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Тренер-терапевт Абдуррахман Месут Темель, работавший при Гильермо Абаскале в «Базеле», прокомментировал перспективы форварда Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».
«Время Дзюбы еще может прийти. Иногда нужно просто подождать, как было в случае с тем же Федором Чаловым. Ты можешь быть отличным футболистом, но не забивать, так случается. Также важно помнить о карме. Если ты хороший парень и помогаешь людям, это вернется добром. Если ты заносчивый, считаешь себя лучше остальных, ничего хорошего не выйдет. Так что Артему нужно подождать, он получит свой шанс», — цитирует Темеля «РБ Спорт».
Ранее форвард впервые в сезоне не попал в заявку клуба и пропустил матч 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора», который прошел 23 октября.
На счету 34-летнего Дзюбы в нынешнем сезоне 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Футболист перешел в турецкий клуб в середине августа нынешнего года на правах свободного агента.
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