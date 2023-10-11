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Сегодня, 01:52

Экс-тренер «Локомотива» Гисдоль назначен техническим директором «Самсунспора»

Евгений Козинов
Корреспондент
Маркус Гисдоль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Самсунспор» на официальном сайте объявил о назначении Маркуса Гисдоля на пост технического директора. 54-летний немец подписал контракт до конца сезона.

«Гисдоль присоединится к новой команде на сборах, которые начнутся в среду в Анталье в связи с перерывом в чемпионате на игры сборных. Надеемся, что это будет полезная сделка для нашего клуба», — говорится в пресс-релизе.

С октября 2021 года по март 2022 года Гисдоль работал главным тренером. Под его руководством красно-зеленые одержали 3 победы и 3 раза сыграли вничью в 12 матчах.

Футбол
Маркус Гисдоль
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