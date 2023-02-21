Алексей Попов считает, что Захаряну стоит перейти в «Галатасарай»

Экс-защитник «Амкара» Алексей Попов считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян должен перейти в «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что между клубами достигнута договоренность. Сумма перехода составит 11 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов.

«Интерес со стороны «Галасатарая»? Нужно ехать, если есть предложение. Там ведь будут еврокубки. Да и можно использовать данный вариант для транзита в какой-то европейский клуб», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

Действующий контракт Захаряна с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.