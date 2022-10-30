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Турция

Сегодня, 12:15

Дзюба поехал в Турцию исключительно за деньгами? Мнение комментатора Керимова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Эльвин Керимов посоветовал нападающему «Аданы» Артему Дзюбе не обращать внимания на критику со стороны турецких СМИ.

— Турецкие СМИ здорово кусают Дзюбу. Так, спортивный журналист Мехмет Озджан в разговоре с корреспондентом «СЭ» заметил: «Цель Дзюбы — заработать денег. Ему все равно на свою карьеру. Это однозначно плохой трансфер для «Аданы Демирспор».

— Я бы не обращал внимания на болельщиков и журналистов. Сегодня у тебя не получается — они смешивают футболиста с грязью. Потом ты забиваешь в трех матчах кряду, и тебя начинают сравнивать с суперзвездой, называть гением и так далее. В Турции мнение представителей СМИ, как правило, без середины. Либо очень хорошо, либо очень плохо. Это ментальность турок. Я бы на месте Дзюбы не читал прессу, не обращал внимания на критику.

— Как будут дальше развиваться события?

— Пока «Адана» будет играть с ложной «девяткой». Дзюбе же нужно держать себя в форме, проявлять себя на тренировках и, самое главное, использовать свой шанс в игре. Все постепенно. Забьет — получит больше игрового времени. И я не согласен с теми, кто говорит, что Дзюба поехал в Турцию только за деньгами.

— Почему?

— Если бы он ставил деньги во главу угла, то уехал бы в Саудовскую Аравию или в Эмираты. У него есть спортивный интерес, желание играть в еврокубках, куда метит «Адана». А с мотивацией у него никогда проблем не было. Сейчас — тем более. Форварду нужно доказывать свою состоятельность, что он по-прежнему эффективен, топ. Биография-то у него потрясающая. Почему «Адана» его взяла? Это тот нападающий, которого знают в Европе по Лиге чемпионов, матчам за сборную, по чемпионату мира. Как только перестанет залетать у Бельханда, может быть, Монтелла изменит и стиль игры, начнет действовать с чистым нападающим.

— А у Бельханда может наступить спад?

— Я что-то не помню ровного сезона в его карьере. Возможно, только в чемпионском «Монпелье» он отыграл без явных спадов. А в остальных клубах чередовал удачные отрезки с откровенно слабыми.

— Значит, Дзюба свой шанс получит?

— Да. Сезон длинный. Есть матчи на Кубок. Кто знает, может быть, Артем уже набрал кондиции, просто «Адане» пока и без него хорошо.

Артем Дзюба. «Зимой Дзюба не вернется в Россию. Не в его правилах сдаваться!» Эксперт — о шансах форварда в Турции

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
0
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