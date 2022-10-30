Дзюба поехал в Турцию исключительно за деньгами? Мнение комментатора Керимова

Сегодня, 12:15
Комментатор Эльвин Керимов посоветовал нападающему «Аданы» Артему Дзюбе не обращать внимания на критику со стороны турецких СМИ.
— Турецкие СМИ здорово кусают Дзюбу. Так, спортивный журналист Мехмет Озджан в разговоре с корреспондентом «СЭ» заметил: «Цель Дзюбы — заработать денег. Ему все равно на свою карьеру. Это однозначно плохой трансфер для «Аданы Демирспор».
— Я бы не обращал внимания на болельщиков и журналистов. Сегодня у тебя не получается — они смешивают футболиста с грязью. Потом ты забиваешь в трех матчах кряду, и тебя начинают сравнивать с суперзвездой, называть гением и так далее. В Турции мнение представителей СМИ, как правило, без середины. Либо очень хорошо, либо очень плохо. Это ментальность турок. Я бы на месте Дзюбы не читал прессу, не обращал внимания на критику.
— Как будут дальше развиваться события?
— Пока «Адана» будет играть с ложной «девяткой». Дзюбе же нужно держать себя в форме, проявлять себя на тренировках и, самое главное, использовать свой шанс в игре. Все постепенно. Забьет — получит больше игрового времени. И я не согласен с теми, кто говорит, что Дзюба поехал в Турцию только за деньгами.
— Почему?
— Если бы он ставил деньги во главу угла, то уехал бы в Саудовскую Аравию или в Эмираты. У него есть спортивный интерес, желание играть в еврокубках, куда метит «Адана». А с мотивацией у него никогда проблем не было. Сейчас — тем более. Форварду нужно доказывать свою состоятельность, что он по-прежнему эффективен, топ. Биография-то у него потрясающая. Почему «Адана» его взяла? Это тот нападающий, которого знают в Европе по Лиге чемпионов, матчам за сборную, по чемпионату мира. Как только перестанет залетать у Бельханда, может быть, Монтелла изменит и стиль игры, начнет действовать с чистым нападающим.
— А у Бельханда может наступить спад?
— Я что-то не помню ровного сезона в его карьере. Возможно, только в чемпионском «Монпелье» он отыграл без явных спадов. А в остальных клубах чередовал удачные отрезки с откровенно слабыми.
— Значит, Дзюба свой шанс получит?
— Да. Сезон длинный. Есть матчи на Кубок. Кто знает, может быть, Артем уже набрал кондиции, просто «Адане» пока и без него хорошо.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования