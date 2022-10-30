Керимов поделился мнением о том, почему у Дзюбы пока не получается в «Адане»

Комментатор Эльвин Керимов, специалист по турецкому футболу, рассуждает о том, почему у Артема Дзюбы пока не получается в «Адане».

— Что происходит с Дзюбой? Он не готов физически? У него пропали амбиции? Не горят глаза?

— Дело исключительно в его функциональном состоянии. Он просто не проходил с «Аданой» предсезонку. Артем довольно медленно набирает форму. Как-то так.

— А в ту ли команду он перешел?

— В минус Дзюбе сыграло то, что сейчас Монтелла играет без чистого нападающего, с ложной «девяткой». Бельханда пока выглядит в этой роли потрясающе! И по забитым голам, и по созданным моментам для партнеров. То есть у тренера нет надобности выпускать номинального чистого форварда. Монтелла спокойно обходится и без Дзюбы.

— Но есть мнение, что у Дзюбы еще и глаза потухли.

— Не согласен. У Артема глаза горят всегда. Да, играет сейчас очень мало. В матче на Кубок на прошлой неделе он вышел на поле впервые с августа.

— И как смотрелся?

— Провел тайм, сделал одну классную обостряющую передачу, пяткой на Гульбрандсена, однако тот не забил. А в чемпионате в последней игре россиянин не попал даже в заявку. Пока ситуация для него действительно сложная — «Адана» играет здорово без него. К всеобщему удивлению, сейчас команда борется даже за чемпионство. Но в долгосрочной перспективе о шансах команды Монтеллы на первое место, конечно, говорить сложно.

— А подойдет ли Дзюба стилистически «Адане», если команда начнет играть с чистым форвардом?

— Дело в том, что «Адана» меньше всех в турецкой лиге подает навесы, делает кроссы, длинные передачи. То есть она играет низом, старается комбинировать. Дзюбе придется подстраиваться под такой футбол.

— Тогда зачем же «Адана» звала Артема?

— Монтелла начал усложнять футбол своей команды только в начале этого сезона. Дзюбу взяли, так как уходил Балотелли. «Адане» срочно нужен был нападающий.