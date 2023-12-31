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Турция

Сегодня, 00:58

Эрдоган отреагировал на отмену Суперкубка Турции в Катаре

Сергей Разин
корреспондент
Реджеп Тайип Эрдоган.
Фото Global Look Press
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал отмену матча за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче», который должен был пройти в Катаре.

«Мы хотим, чтобы турецкий спорт, особенно футбол, был на повестке дня не дрязгами, а достижениями. Спорт не должен превращаться в «закуску» для ежедневного политического соперничества, это неправильно, ошибочно и никак не идет на пользу нашему спорту. Мы не можем допустить, чтобы тот инцидент отклонился от своего курса и стал материалом для шоу и провокаций», — приводит слова Эрдогана Ajansspor.

Матч за&nbsp;Суперкубок Турции отменен из-за политики. Новый скандал в турецком футболе. Матч за Суперкубок «Галатасарай» — «Фенербахче» отменен из-за политики

Матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» перенесен на более поздний срок. Встреча должна была пройти в Саудовской Аравии в пятницу, 29 декабря, но матч отменили за 10 минут до стартового свистка. Сообщалось, что причиной отмены стало то, что игрокам не позволили надеть футболки с изображением основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и вывесить баннеры с его девизом.

ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
Реджеп Тайип Эрдоган
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