Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Турция. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 18:36

Фабрицио Романо: Моуринью заключил с «Фенербахче» контракт до 2026 года

Алина Савинова
Telegram Дзен

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что португальский специалист Жозе Моуринью подписал контракт с «Фенербахче».

По информации источника, соглашение 61-летнего тренера с турецкой командой рассчитано на два года — до июня 2026-го.

Ранее Моуриньо в своих соцсетях опубликовал фотографию, на которой запечатлен чемодан с собранными вещами.

Последним местом работы Моуринью была «Рома», которую он покинул в январе этого года. До этого португалец тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

«Фенербахче» в минувшем сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Турции.

Футбол
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
0
Читайте также
Шотландия попала в группу Евро-2024 к Германии, Швейцарии и Венгрии
Международная боксерская ассоциация назвала позором ультиматум МОК
В Минобороны РФ сообщили о возвращении 75 российских военных из плена
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Опубликованы кадры с освобожденными из украинского плена российскими военными
Возбуждено новое уголовное дело после теракта в «Крокусе»
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Экс-игрок «Хатайспор» Лобжанидзе: «Я успел выбежать на улицу, когда началось землетрясения в Хатае»