Fanatik: Актюркоглу отклонил предложение «Спартака», турок хочет уехать в Европу

Турецкое издание Fanatik сообщило, что вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу отказался от трансфера в «Спартак».

По данным источника, клуб из Стамбула был готов продать 25-летнего Актюркоглу в «Спартак», однако против перехода выступил сам футболист. Вингер ждет интересных предложений от европейских команд. В случае их отсутствия он останется в «Галатасарае».

9 августа агент Актюркоглу Вильям Д'Авила заявлял, что сделка не состоится.

Футболист выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В сезоне-2023/24 вингер провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт турка с клубом рассчитан до лета 2026 года.