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Турция

17 марта, 23:29

Фанаты «Трабзонспора» напали на футболистов «Фенербахче» после матча чемпионата Турции

Алина Савинова
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Болельщики «Трабзонспора» после поражения команды в матче 30-го тура чемпионата Турции (2:3) напали на игроков «Фенербахче».

По окончании встречи фанаты выбежали на поле и начали драку с игроками команды-соперника. После попыток судей их разнять футболисты «Фенербахче» побежали в сторону раздевалок, в то время как в них летели бутылки и другие предметы.

Это не первый инцидент с дракой на поле после матча в чемпионате Турции. В декабре президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил арбитра после игры с «Ризеспором» в рамках 15-го тура (1:1), которая прошла в Анкаре. Позже его пожизненно отстранили от футбола.

«Фенербахче» на данный момент с 79 очками располагается на втором месте в турнирной таблице суперлиги. У «Трабзонспора» 49 баллов и третья позиция.

Футбол
ФК Трабзонспор
ФК Фенербахче
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