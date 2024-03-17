Фанаты «Трабзонспора» напали на футболистов «Фенербахче» после матча чемпионата Турции

Болельщики «Трабзонспора» после поражения команды в матче 30-го тура чемпионата Турции (2:3) напали на игроков «Фенербахче».

По окончании встречи фанаты выбежали на поле и начали драку с игроками команды-соперника. После попыток судей их разнять футболисты «Фенербахче» побежали в сторону раздевалок, в то время как в них летели бутылки и другие предметы.

Это не первый инцидент с дракой на поле после матча в чемпионате Турции. В декабре президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил арбитра после игры с «Ризеспором» в рамках 15-го тура (1:1), которая прошла в Анкаре. Позже его пожизненно отстранили от футбола.

«Фенербахче» на данный момент с 79 очками располагается на втором месте в турнирной таблице суперлиги. У «Трабзонспора» 49 баллов и третья позиция.