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Турция

Сегодня, 18:13

«Фатих Карагюмрюк» Оздоева сыграл вничью с «Башакшехиром»

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«Фатих Карагюмрюк» на своем поле сыграл вничью с «Башакшехиром» в 26-м туре чемпионата Турции 2:2.

Ничейный результат хозяевам поля принес гол Мбайе Диане, который отличился на 90+2-й минуте встречи. Еще один мяч с пенальти забил Фабио Борини. За «Башакшехир» голами отметились Даниел Алексич и Сердар Гюрлер.

Российский полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте.

После 24 матчей «Фатих Карагюмрюк» с 31 очком занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Истанбул Башакшехир» идет на пятой строчке, набрав 41 очко.

Турция. Суперлига. 26-й тур
19 мар, 00:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Фатих Карагюмрюк
2:2
Истанбул Башакшехир
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Магомед Оздоев
Футбол
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Фатих Карагюмрюк
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