31 октября, 17:59

«Фатих Карагюмрюк» объявил об отставке Лички

Алина Савинова
Марцел Личка.
Фото ФК «Фатих Карагюмрюк»

Марцел Личка покинул пост главного тренера «Фатих Карагюмрюк», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

«Мы расстались с нашим тренером Марцелом Личкой и его командой по обоюдному согласию. Мы благодарим Личку и его тренерский штаб за работу в нашем клубе и желаем им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Фатих Карагюмрюк».

Личка возглавил команду 1 июля, подписав контракт с клубом до конца сезона-2026/27. «Фатих Карагюмрюк» под руководством 48-летнего чеха набрал 4 очка в 10 турах и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Ранее Личка тренировал московское «Динамо» и «Оренбург».

3

  • Динамов

    Личка второй раз (первый раз он доказал это обоSравшись с Динамо) успешно доказал, что он такой же мошенник, как Карпин, а не футбольный тренер.

    31.10.2025

  • инок

    Личка в РПЛ хочет перейти, потому и ушел из Фатих Карагюмрюк, только и всего..

    31.10.2025

  • Дед33

    Пойдет в Динамо?

    31.10.2025

    Марцел Личка
    Футбол
    ФК Фатих Карагюмрюк
