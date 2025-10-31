«Фатих Карагюмрюк» объявил об отставке Лички

31 октября, 17:59
Марцел Личка покинул пост главного тренера «Фатих Карагюмрюк», сообщает пресс-служба турецкого клуба.
«Мы расстались с нашим тренером Марцелом Личкой и его командой по обоюдному согласию. Мы благодарим Личку и его тренерский штаб за работу в нашем клубе и желаем им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Фатих Карагюмрюк».
Личка возглавил команду 1 июля, подписав контракт с клубом до конца сезона-2026/27. «Фатих Карагюмрюк» под руководством 48-летнего чеха набрал 4 очка в 10 турах и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.
Ранее Личка тренировал московское «Динамо» и «Оренбург».
Динамов
Личка второй раз (первый раз он доказал это обоSравшись с Динамо) успешно доказал, что он такой же мошенник, как Карпин, а не футбольный тренер.
инок
Личка в РПЛ хочет перейти, потому и ушел из Фатих Карагюмрюк, только и всего..
Дед33
Пойдет в Динамо?
