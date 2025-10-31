«Фатих Карагюмрюк» объявил об отставке Лички

Марцел Личка покинул пост главного тренера «Фатих Карагюмрюк», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

«Мы расстались с нашим тренером Марцелом Личкой и его командой по обоюдному согласию. Мы благодарим Личку и его тренерский штаб за работу в нашем клубе и желаем им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Фатих Карагюмрюк».

Личка возглавил команду 1 июля, подписав контракт с клубом до конца сезона-2026/27. «Фатих Карагюмрюк» под руководством 48-летнего чеха набрал 4 очка в 10 турах и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Ранее Личка тренировал московское «Динамо» и «Оренбург».