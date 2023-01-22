«Фатих Карагюмрюк» Оздоева сыграл вничью с «Аланьяспором» в матче чемпионата Турции

Сегодня, 17:57
«Фатих Карагюмрюк» на выезде сыграл вничью с «Аланьяспором» в матче 20-го тура чемпионата Турции со счетом 2:2.
Российский полузащитник «Фатиха» Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.
В составе «Фатих Карагюмрюк» в этой встрече дубль оформил 31-летний итальянский нападающий Фабио Борини.
«Фатих Карагюмрюк» сыграл вничью третий матч подряд. Команда набрала 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.
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