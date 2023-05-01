КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 20:32

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» подтвердил интерес клуба к Кузяеву

Микеле Антонов
Корреспондент
Далер Кузяев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Спортивный директор турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын подтвердил корреспонденту «СЭ» информацию о заинтересованности клуба в подписании полузащитника «Зенита» Кузяева.

«Да, мы заинтересованы в приобретении Кузяева. Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым. Важно желание самого игрока. Посмотрим, как все будет, потому что трансферный рынок будет открыт еще нескоро. В ближайшие дни хотим провести встречу с игроком, чтобы проговорить возможные детали. Если «Зенит» захочет сохранить игрока, мы не сможем конкурировать с российским клубом», — сказал Акын «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил, что главный тренер «Фатиха» Андреа Пирло хотел бы видеть в центре поля связку Магомед Оздоев — Далер Кузяев. Итальянский специалист ценит универсальность футболиста и возможность подписания игрока бесплатно. Контракт Кузяева с «Зенитом» действует до конца июня 2023-го.

30-летний Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» летом прошлого года.

В текущем сезоне 30-летний Кузяев провел 30 матчей за сине-бело-голубых, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Далер Кузяев
Магомед Оздоев
Футбол
РПЛ
ФК Фатих Карагюмрюк
0
Читайте также
Новый трюк Дзюбы: теперь — гол ударом скорпиона! «Локо» не заметил «Химки»
Медведев победил друга по компьютерным играм. Даниил был в шаге от поражения
СК показал найденный сожженным автомобиль пропавших под Краснодаром аниматоров
Четыре человека погибли в ДТП с пятью машинами в Нижегородской области
В метро Москвы задержали миллиардера Коротаева
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Популярное видео
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Дзаньоло заявил, что игроком интересовалась «Барселона»