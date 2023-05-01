Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» подтвердил интерес клуба к Кузяеву

Спортивный директор турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын подтвердил корреспонденту «СЭ» информацию о заинтересованности клуба в подписании полузащитника «Зенита» Кузяева.

«Да, мы заинтересованы в приобретении Кузяева. Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым. Важно желание самого игрока. Посмотрим, как все будет, потому что трансферный рынок будет открыт еще нескоро. В ближайшие дни хотим провести встречу с игроком, чтобы проговорить возможные детали. Если «Зенит» захочет сохранить игрока, мы не сможем конкурировать с российским клубом», — сказал Акын «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил, что главный тренер «Фатиха» Андреа Пирло хотел бы видеть в центре поля связку Магомед Оздоев — Далер Кузяев. Итальянский специалист ценит универсальность футболиста и возможность подписания игрока бесплатно. Контракт Кузяева с «Зенитом» действует до конца июня 2023-го.

30-летний Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» летом прошлого года.

В текущем сезоне 30-летний Кузяев провел 30 матчей за сине-бело-голубых, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.