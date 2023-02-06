Федерация футбола Турции направит 1 миллион долларов в фонд помощи пострадавшим от землетрясения

Федерация футбола Турции направит 1 миллион долларов (20 миллионов турецких лир) в фонд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с разрушительным землетрясением в стране, сообщает пресс-служба организации.

Ранее турецкие футбольные клубы «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» объявили о начале кампании по оказанию помощи пострадавшим.

Министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу сообщил, что проведение всех спортивных мероприятий в Турции приостановлено.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло мощное землетрясение, которое привело к масштабным разрушениям.