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Сегодня, 13:57

Федор Кудряшов покинул «Антальяспор»

Футболист Федор Кудряшов.
Федор Кудряшов (слева).
Фото Global Look Press
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«Антальяспор» на официальном сайте объявил об окончании контракта с российским защитником Федором Кудряшовым. 36-летний футболист покинул команду в статусе свободного агента.

«Хотели бы поблагодарить Кудряшова за его усилия и пожелать ему успехов в будущей футбольной жизни», — говорится в заявлении турецкого клуба.

Россиянин выступал за «Антальяспор» с января 2020-го. В сезоне-2022/23 Кудряшов провел 15 матчей за команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.

Ранее защитник играл за «Сочи», «Истанбул Башакшехир», «Рубин», «Ростов», «Спартак», «Краснодар» и другие коллективы.

Федор Кудряшов
Футбол
ФК Антальяспор
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