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Сегодня, 01:21

«Фенербахче» анонсировал подписание контракта с Моуринью

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуринью возглавит «Фенербахче».

Турецкий клуб анонсировал подписание контракта с 61-летним специалистом в соцсетях, пригласив болельщиков на мероприятие в воскресенье, 2 июня.

«Фанаты «Фенербахче», увидимся завтра, давайте начнем наше путешествие вместе», — сказал Моуринью в видео, которое опубликовала пресс-служба команды.

Последним местом работы Моуринью была «Рома», которую он покинул в январе этого года. До этого он тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

«Фенербахче» в минувшем сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Турции. Чемпионом страны стал «Галатасарай».

Футбол
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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