«Бешикташ» обыграл «Фенербахче» в дерби, забив 4 гола в меньшинстве

«Бешикташ» обыграл «Фенербахче» в матче 27-го тура чемпионата Турции — 4:2.

Матч проходил на домашнем для «Фенербахче» «Стадионе Сукру Сараколгу» в Стамбуле.

У гостей сделал дубль Дженк Тосун, по одному голу у Натана Редмонда и Венсана Абубакара. «Бешикташ» забил все свои голы во втором тайме после того, как на 51-й минуте красную карточку получил защитник команды Велинтон.

В составе «Фенербахче» отличились Эннер Валенсия и Ифран Кахведжи.

«Бешикташ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции с 52 очками в 26 матчах. «Фенербахче» идет на второй строчке с 54 очками в 25 играх.