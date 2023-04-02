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Турция

2 апреля, 22:59

«Бешикташ» обыграл «Фенербахче» в дерби, забив 4 гола в меньшинстве

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото Reuters
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«Бешикташ» обыграл «Фенербахче» в матче 27-го тура чемпионата Турции — 4:2.

Матч проходил на домашнем для «Фенербахче» «Стадионе Сукру Сараколгу» в Стамбуле.

У гостей сделал дубль Дженк Тосун, по одному голу у Натана Редмонда и Венсана Абубакара. «Бешикташ» забил все свои голы во втором тайме после того, как на 51-й минуте красную карточку получил защитник команды Велинтон.

В составе «Фенербахче» отличились Эннер Валенсия и Ифран Кахведжи.

«Бешикташ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции с 52 очками в 26 матчах. «Фенербахче» идет на второй строчке с 54 очками в 25 играх.

Футбол
ФК Бешикташ
ФК Фенербахче
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