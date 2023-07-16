Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 07:36

«Фенербахче» договорился с «Динамо» Загреб о переходе вратаря Ливаковича за 9 миллионов евро

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Фенербахче» договорился о переходе вратаря «Динамо» Загреб Доминика Ливаковича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма сделки составила 9 миллионов евро. 28-летний хорват уже согласовал условия личного контракта с турецким клубом.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».

Ливакович выступает в составе «Динамо» с 2015 года, проведя за клуб 283 матчей из которых 131 — на ноль. Его контракт с загребским клубом истекает летом 2024 года.

За сборную Хорватии вратарь провел 45 матчей.

Доминик Ливакович
Футбол
ФК Динамо (Загреб)
ФК Фенербахче
0
Читайте также
Сколько заработали на Уимблдоне Медведев, Рублев и другие российские теннисисты
Паралимпийский прыгун превзошел чемпиона мира. Шок в легкой атлетике
В канцелярии Эрдогана рассказали о причинах поддержки расширения НАТО
Экс-советник главы Пентагона рассказал о превосходстве атомного флота РФ
Сальдо заявил о взятии под контроль ВС РФ самого важного участка у Антоновского моста
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шиманьски прибыл в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче»