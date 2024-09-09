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Сегодня, 05:24

«Фенербахче» достиг договоренности об аренде Костича у «Ювентуса»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Филип Костич арендован «Фенербахче», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 31-летним сербом рассчитано до конца сезона-2024/25. В ближайшее время Костич пройдет медобследование и подпишет контракт.

Ранее Tuttosport сообщала, что Костич летом отклонил предложение «Спартака».

Костич выступает за «Ювентус» с лета 2022 года. Он провел за туринцев 87 матчей, забил три мяча и сделал 15 результативных передач. Ранее вингер играл за «Айнтрахт», «Гамбург», «Штутгарт», «Гронинген» и «Раднички».

ФК Фенербахче
ФК Ювентус

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