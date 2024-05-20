«Фенербахче» и «Бешикташ» могут пригласить Моуринью на пост главного тренера

Португальский специалист Жозе Моуринью может продолжить работу в Турции, сообщает Goal.

По сведениям источника, в 61-летнем португальце заинтересованы «Фенербахче» и «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что Моуринью хочет вновь возглавить «Манчестер Юнайтед», с которым он работал с 2016 по 2018 год. Под руководством португальца «манкунианцы» стали победителями Лиги Европы, а также обладателями Кубка лиги и Суперкубка Англии.

Последним местом работы Моуринью была итальянская «Рома». Специалист пребывает без команды с января нынешнего года.