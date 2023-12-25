«Фенербахче» — «Галатсараю»: «Попытка создать впечатление жертвы из-за удара игрока по штанге ворот

«Фенербахче» выпустил заявление после критики «Галатасараем» судейства матча 18-го тура чемпионата Турции (0:0).

«Попытка создать впечатление жертвы из-за удара игрока по штанге ворот. Мы оставляем это на усмотрение общественности», — говорится в заявлении «Фенербахче».

Ранее пресс-служба «Галатасарая» выложила фотографию Икарди, у которого синяк под глазом, а также написала, что «ВАР и 26 камер ничего не видят, и нам стыдно за них».

После этого матча «Галатасарай» и «Фенербахче» имеют по 44 очка и занимают второе и первое места в турнирной таблице.