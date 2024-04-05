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Турция

Сегодня, 13:32

«Фенербахче» планирует сорвать матч с «Галатасараем» за Суперкубок Турции

ФК «Фенербахче».
Фото Reuters
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«Фенербахче» хочет сорвать матч за Суперкубок Турции против «Галатасарая», чтобы соперник не смог провести церемонию награждения за победу в турнире, сообщает издание Ajansspor.

По информации источника, руководство «желтых канареек» намерено выпустить 9 футболистов из команды U19. Далее 3 игроки должны будут «получить повреждение» и покинуть поле. Так как у «Фенербахче» останется лишь 6 футболистов, матч будет отменен по регламенту. В таком случае команда избежит штрафа за бойкот встречи.

Матч состоится 7 апреля. Начало — в 21.30 мск.

Клуб сообщил, что планирует пропустить как минимум два ближайших розыгрыша Кубка Турции.

19 марта пресс-служба «Фенербахче» сообщила, что клуб рассмотрит вопрос возможного снятия с чемпионата страны. 2 апреля стало известно, что руководство отложило вопрос выхода из турнира.

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
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