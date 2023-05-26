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Главный тренер «Реджины» Филиппо Индзаги сменит Андреа Пирло на посту главного тренера «Фатих Карагюмрюк», сообщает Fanatik.
По информации издания, клубу уже удалось достигнуть соглашения со специалистом. Также руководство команды беседовало с Дженнаро Гаттузо, но Индзаги является приоритетным вариантом.
Пирло работал в клубе с июня 2022 года. 24 мая пресс-служба клуба объявила о том, что специалист покинет команду.
Индзаги завершил карьеру игрока в 2012 году. Ранее он тренировал «Милан», «Венецию», «Болонью» и «Беневенто».
«Фатих Карагюмрюк» располагается на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 44 очка за 33 матча.