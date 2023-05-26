Филиппо Индзаги сменит Андреа Пирло на посту главного тренера «Фатих Карагюмрюк»

Главный тренер «Реджины» Филиппо Индзаги сменит Андреа Пирло на посту главного тренера «Фатих Карагюмрюк», сообщает Fanatik.

По информации издания, клубу уже удалось достигнуть соглашения со специалистом. Также руководство команды беседовало с Дженнаро Гаттузо, но Индзаги является приоритетным вариантом.

Пирло работал в клубе с июня 2022 года. 24 мая пресс-служба клуба объявила о том, что специалист покинет команду.

Индзаги завершил карьеру игрока в 2012 году. Ранее он тренировал «Милан», «Венецию», «Болонью» и «Беневенто».

«Фатих Карагюмрюк» располагается на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 44 очка за 33 матча.