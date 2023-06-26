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Сегодня, 18:03

Форвард «Фиорентины» Йович согласился на переход в «Галатасарай»

Руслан Минаев
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Форвард «Фиорентины» Лука Йович согласился на переход в «Галатасарай», сообщает турецкое издание Dirilis Postasi.

По данным источника, клуб из Стамбула предложил сербу контракт на 3 года с зарплатой 3 миллионов евро в год после вычета налогов.

«Галатасарай» заплатит «Фиорентине» около 8 миллионов евро. Половина от этой суммы полагается «Реалу». Такой пункт был в договоре между клубами в момент перехода Йовича в состав «фиалок».

В этом сезоне на счету 25-летнего игрока 50 матчей, 13 голов и 5 результативных передач.

Лука Йович
ФК Галатасарай
ФК Реал
ФК Фиорентина
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