Форварда «Антальяспора», показавшего жест в поддержку операции в секторе Газа, депортируют из Турции в Израиль

Нападающего «Антальяспора» Сагива Йехезкеля, который во время матча чемпионата Турции с «Трабзонспором» показал жест в поддержку операции в секторе Газа, выпустили из-под стражи, сообщает ynet.co.il.

Йехезкель был задержан по обвинению в «публичном разжигании вражды и ненависти», его отпустили после вмешательства правительства Израиля. Футболист будет депортирован из Турции и вернется в Израиль вечером.

В матче «Антальяспора» с «Трабзонспором», который состоялся 14 января, Йехезкель после забитого гола указал на повязку на своей руке с надписью «100 дней. 7.10» и изображением звезды Давида. Надпись подразумевала 100-й день палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября 2023 года с нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля.

Позднее стало известно, что президент «Антальяспора» отстранил Йехезкеля от участия в матчах за команду.

Йехезкель перешел в «Антальяспор» из «Хапоэля» (Беер-Шева) в сентябре 2023 года. Футболист забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за турецкий клуб во всех турнирах.

(Эли Швидлер)