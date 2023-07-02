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Сегодня, 16:51

Кудряшов: «Завершение карьеры? Пока вам еще придется меня потерпеть»

Кудряшов намекнул, что не собирается завершать карьеру
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Футболист Федор Кудряшов.
Федор Кудряшов.
Фото Global Look Press
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Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал корреспонденту «СЭ» свое будущее.

«Надеюсь, что в ближайшее время будет определенность. На данный момент мне нечего сказать совсем. Завершение карьеры? Пока вам еще придется меня потерпеть», — сказал Кудряшов «СЭ».

2 июля «Антальяспор» на официальном сайте объявил об уходе 36-летнего футболиста в связи с окончанием контракта.

Россиянин выступал за турецкую команду с января 2020-го. В сезоне-2022/23 Кудряшов провел 15 матчей за команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.

Ранее защитник играл за «Сочи», «Истанбул Башакшехир», «Рубин», «Ростов», «Спартак», «Краснодар», «Химки» и «Томь».

Футбол
ФК Антальяспор
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