Футболисты «Серикспора» отказались тренироваться из-за долгов по зарплате и премиям

Футболисты «Серик Беледиеспор» бойкотировали тренировку из-за невыплаты зарплат и премий, сообщает Ozge Toptas.

В клубе возникли финансовые трудности из-за реконструкции стадиона и отсутствия домашних матчей. Футболисты восемь недель не получают зарплаты и бонусы. Сотрудники готовы ждать до ноября, а потом уволятся, если ситуация не изменится.

«Серикспор» может столкнуться с трансферным баном из-за задолженности перед «БАТЭ» за трансфер Мартынова. Белорусы намерены подать жалобу в ФИФА, поскольку клуб не выполнил свои финансовые обязательства по сделке, которая должна была быть закрыта еще в сентябре.

В начале июня «Серикспор» возглавил Сергей Юран. В состав клуба перешли российские футболисты Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Илья Берковский и Артем Юран. Сообщалось, что бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживавший «Химки», стал владельцем «Серик Беледиеспор».

В сезоне-2025/26 клуб выступает во втором по силе турецком дивизионе. После 10 туров команда набрала 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.