Футболисты «Серикспора» отказались тренироваться из-за долгов по зарплате и премиям

24 октября, 15:13
Футболисты «Серик Беледиеспор» бойкотировали тренировку из-за невыплаты зарплат и премий, сообщает Ozge Toptas.
В клубе возникли финансовые трудности из-за реконструкции стадиона и отсутствия домашних матчей. Футболисты восемь недель не получают зарплаты и бонусы. Сотрудники готовы ждать до ноября, а потом уволятся, если ситуация не изменится.
«Серикспор» может столкнуться с трансферным баном из-за задолженности перед «БАТЭ» за трансфер Мартынова. Белорусы намерены подать жалобу в ФИФА, поскольку клуб не выполнил свои финансовые обязательства по сделке, которая должна была быть закрыта еще в сентябре.
В начале июня «Серикспор» возглавил Сергей Юран. В состав клуба перешли российские футболисты Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Илья Берковский и Артем Юран. Сообщалось, что бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживавший «Химки», стал владельцем «Серик Беледиеспор».
В сезоне-2025/26 клуб выступает во втором по силе турецком дивизионе. После 10 туров команда набрала 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.
Diman_madridista
И потом эта лошара из второй турецкой лиги, пристроившая своего сынка, не сумевшего заиграть даже во второй нашей лиге, будет удивляться почему российских тренеров не рассматривают в РПЛ. Да кому вы нужны, жалкие ...доны, кроме таких вот Садыговых. Тьфу и на них, и на вас
24.10.2025
Артемон Доберманов
Команда молодости нашей ,команда ,,без зарплаты нам не жить,,.....
24.10.2025
Derbist
Кто бы мог подумать
24.10.2025
Неприкрытый Писярев
Вы че, опоссумы???!
24.10.2025
инок
От переезда игроков Химок и тренера Юрана в Турцию ничего не изменилось)
24.10.2025
Saiga-спринтер
Юраний всегда найдет куда вляпаться. Наменял два десятка команд в 8 странах и везде был отправлен на выход до срока. Садыг и в Турции довел клуб до цыгундера. "Специалист" со стажем.
24.10.2025
Slim Tallers
Юран пристроил в клуб своего сына,а Садыгов своего. Возьмите ещё в команду Ротенберга.
24.10.2025