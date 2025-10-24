Видео
24 октября, 15:13

Футболисты «Серикспора» отказались тренироваться из-за долгов по зарплате и премиям

Анастасия Пилипенко

Футболисты «Серик Беледиеспор» бойкотировали тренировку из-за невыплаты зарплат и премий, сообщает Ozge Toptas.

В клубе возникли финансовые трудности из-за реконструкции стадиона и отсутствия домашних матчей. Футболисты восемь недель не получают зарплаты и бонусы. Сотрудники готовы ждать до ноября, а потом уволятся, если ситуация не изменится.

«Серикспор» может столкнуться с трансферным баном из-за задолженности перед «БАТЭ» за трансфер Мартынова. Белорусы намерены подать жалобу в ФИФА, поскольку клуб не выполнил свои финансовые обязательства по сделке, которая должна была быть закрыта еще в сентябре.

В начале июня «Серикспор» возглавил Сергей Юран. В состав клуба перешли российские футболисты Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Илья Берковский и Артем Юран. Сообщалось, что бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживавший «Химки», стал владельцем «Серик Беледиеспор».

В сезоне-2025/26 клуб выступает во втором по силе турецком дивизионе. После 10 туров команда набрала 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

7

  • Diman_madridista

    И потом эта лошара из второй турецкой лиги, пристроившая своего сынка, не сумевшего заиграть даже во второй нашей лиге, будет удивляться почему российских тренеров не рассматривают в РПЛ. Да кому вы нужны, жалкие ...доны, кроме таких вот Садыговых. Тьфу и на них, и на вас

    24.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Команда молодости нашей ,команда ,,без зарплаты нам не жить,,.....

    24.10.2025

  • Derbist

    Кто бы мог подумать

    24.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Вы че, опоссумы???!

    24.10.2025

  • инок

    От переезда игроков Химок и тренера Юрана в Турцию ничего не изменилось)

    24.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Юраний всегда найдет куда вляпаться. Наменял два десятка команд в 8 странах и везде был отправлен на выход до срока. Садыг и в Турции довел клуб до цыгундера. "Специалист" со стажем.

    24.10.2025

  • Slim Tallers

    Юран пристроил в клуб своего сына,а Садыгов своего. Возьмите ещё в команду Ротенберга.

    24.10.2025

    Футбол
    ФК Серикспор
