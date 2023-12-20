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Сегодня, 11:00

Футболисты сломали нос судье после матча любительской лиги в Турции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболисты клуба «Кумчатыспор» избили судью после завершения матча любительской футбольной лиги в Турции против «Джизре Диклеспора», сообщает портал Aykiri.

По данным источника, у арбитра выявлен перелом носа.

11 декабря президент «Анкарагюджю» Фарук Кодже после матча с «Ризеспором» (1:1) в 15-м туре чемпионата Турции ударил судью Халила Умута Мелера в лицо, в результате чего арбитр упал на газон, его начали избивать ногами. После этого инцидента Федерация футбола Турции объявила о приостановке матчей во всех лигах страны. Кодже после инцидента подал в отставку и был пожизненно дисквалифицирован.

19 декабря президент «Истанбулспора» Экмель Фаик Сариалиоглу увел команду с поля в домашнем матче 17-го тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» в знак протеста против решения судьи.

Футболистов &laquo;Истанбулспора&raquo; уводят с&nbsp;поля во&nbsp;время матча с &laquo;Трабзонспором&raquo;. Психоз в турецком футболе. На прошлой неделе избили судью, на этой — увели команду с поля
Футбол
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