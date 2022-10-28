Агент форварда Соу: «Али очень доволен в Турции, но летом вернется в «Ростов»

Футбольный агент Луиджи Соррентино рассказал о планах на будущее нападающего «Анкарагюджю» Али Соу.

28-летний форвард летом 2022 года приостановил контракт с «Ростовом» и до конца сезона перешел на правах в турецкий клуб. Контракт с российским клубом действует до 30 июня 2025 года.

«Али очень доволен в Турции, и в его клубе всем также довольны им. В данный момент у Соу все отлично, но в футболе, как известно, все меняется каждый день. Для его перехода в новый клуб нужна авторизация от «Ростова». Сейчас сложная ситуация, возможна только аренда, так что пока он продолжит в «Анкарагюджю». А летом, полагаю, Али вернется в «Ростов», — приводит слова агента «РБ спорт».

Соу в сезоне-2022/23 провел восемь матчей в составе «Анкарагюджю» и забил два гола.