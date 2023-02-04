«Галатасарай» готов взять Пулишича в аренду у «Челси»

«Галатсарай» проявляет интерес к нападающему «Челси» Кристиану Пулишичу. Турекий клуб готов взять 24-летнего американца в аренду до конца сезона, пишет журналист Экрем Конур.

В текущем сезоне Пулишич сыграл за «синих» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Однако главный тренер лондонского клуба Грэм Поттер не рассчитывает на игрока во второй части сезона.

Контракт Пулишича с «Челси» рассчитан конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной США в 38 миллионов евро.